Jessica uccisa a Milano, i pm: «Tranviere l'ha accoltellata 85 volte»

Omicidio aggravato dalla crudeltà e da futili motivi, vilipendio di cadavere e sostituzione di persona: questi i reati contestati ad Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di avere ucciso lo scorso febbraio la 19enne Jessica Valentina Faoro nel suo appartamento di via Brioschi, a Milano.LEGGI ANCHE Jessica, lettera in carcere del tranviere di Milano: «Le volevo bene, non saprei dire perché l'ho uccisa» Nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Cristina Roveda e notificato lo scorso 27 agosto, emerge come le coltellate con cui è stata uccisa Jessica non sono state 40 ma, come risulta dagli atti, 85 e che lui le avrebbe bruciato una parte del tronco in modo da cauterizzare una ferita ed evitare la fuoriuscita di un organo.