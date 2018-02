«Jessica molestata già una settimana prima», il tranviere non risponde al gip

Il cadavere della ragazza nel cellophane. Il tranviere: "Lite per un film"

Il collega a Chi l'ha visto: "Si vantava e mostrava le sue foto"

Decine di commenti su Facebook: "Vittima innocente". La rabbia dei vicini

La moglie di Garlaschi, intanto, sentita a lungo, è risultata estranea all'omicidio. Poche ore prima dell'aggressione, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, era andata a dormire dalla madre, lasciando forse volontariamente e in modo remissivo il marito solo con la ragazza. Verso le 6 il tranviere aveva chiamato per comunicare che non sarebbe andato al lavoro perché ammalato ed era andato dalla suocera per riportare a casa la moglie. Nel frattempo, ha anche cercato in vari modi di sbarazzarsi del cadavere, ma non ci è riuscito. Con la moglie ha chiamato l'avvocato, un collega sindacalista, il 118 e infine ha atteso l'arrivo della polizia.

È rimasto ancora una volta in silenzio, come aveva già fatto davanti al pm,, il tranviere di 39 anni fermato due giorni fa per aver ucciso a coltellate nella sua casa di via Brioschi, a Milano, la 19ennee per aver cercato anche di bruciarne il corpo. Ha scelto, infatti, di avvalersi della facoltà di non rispondere anche di fronte al gip Anna Calabi nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto a San Vittore.Scontata, dunque, date anche le prove raccolte a suo carico, la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. L'uomo, difeso dal legale Angelo Mongelli, si è chiuso di fatto in un impassibile mutismo, dopo che due giorni fa, invece, prima del fermo, agli investigatori entrati per un sopralluogo nella sua abitazione aveva cercato di dare delle giustificazioni, dopo aver ammesso l'omicidio.«Ho rigirato il coltello che lei aveva in mano e l'ho colpita allo stomaco», erano state le sue prime parole. E ancora: «Abbiamo avuto una banale discussione sulla scelta di un film, lei mi ha ferito con il coltello, l'ho disarmata e poi l'ho colpita». Aveva negato anche di averenei confronti di quella ragazza dalla vita difficile, ospite nel suo appartamento in cui l'uomo viveva con la moglie. Una prima versione 'informale' la sua, ritenuta però poco credibile dagli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Cristiana Roveda, e poi la scelta di non rispondere più alle domande.