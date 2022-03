Lecco, jet militare precipita sul monte Legnone: morto un pilota, l'altro in gravi condizioni

Un jet militare si è schiantato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, sul Monte Legnone, in provincia di Lecco. Morto un pilota l'altro in grave condizioni. Testimoni nella zona di Colico hanno riferito di aver visto una palla di fuoco abbattersi sulla parete della montagna, sul versante lecchese, quello che dà sul centro montano di Pagnona. I due piloti sarebbero riusciti a paracadutarsi fuori prima dello schianto. Uno di loro sarebbe già stato individuato, su un balcone naturale di roccia.

Cosa è successo

Si tratta di un Aermacchi M346A, un biposto usato per l'addestramento. Il velivolo non appartiene all'Aeronautica militare, ma era in fase di collaudo post produzione. Una densa nube nera si è alzata dal monte Legnone ed è visibile a diversi chilometri di distanza. Sono intervenuti due elicotteri del 118, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio.

Il jet militare che si è schiantato stamani in provincia di Lecco era decollato, secondo le prime informazioni, dalla base di Venegono (Varese) per un test. Prima di schiantarsi l'aereo ha lasciato nel cielo una lunga scia di fumo. Il jet ha attraversato l'Alto Lago di Como in direzione nord, entrando nel territorio della provincia di Sondrio per poi invertire la rotta, fino a schiantarsi nella zona del monte Legnone, 2.609 metri di quota.