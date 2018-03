Jlenia, scompare improvvisamente da casa: l'appello su Facebook per ritrovarla

Mercoledì 28 Marzo 2018, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 15:00

Scomparsa nel nulla da più di 48 ore. I familiari di Jlenia Rindone ne hanno denunciato la scomparsa dopo che della donna si sono perse le tracce. Il primo a lanciare l'allarme è stato il marito Stefano insieme a una cara amica della donna.Jlenia Originaria di Corte Franca, da tempo abita sul Sebino, a Pratico in provincia di Brescia, dove vive con il compagno e il figlio. La donna si sarebbe allontanata di sua volontà, secondo quanto riportano i carabinieri che hanno avviato le indagini. Jlenia è uscita a bordo della sua Lancia Y modello Elefantino Blu, targata BY 003 LL: sul retro ha un adesivo giallo che dice “Super cane a bordo”.Sui social l'amica ha lanciato un appello: «Se qualcuno ha notizie contattateci. 3480938864 oppure 3398537225 (Stefano marito Jlenia)». Si crede che possa aver varcato il confine italiano, ma non si hanno sospetti su cosa possa averla spinta ad andare via da casa.