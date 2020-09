Johnny Lo Zingaro è stato arrestato, fuggito da Sassari era ancora in Sardegna: «L'ho fatto per amore»

Torna in carcere Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro. E' durata poco la latitanza dell'ergastolano fuggito dal penitenziario di massima sicurezza di Sassari la mattina del 6 settembre. Gli uomini dello Sco e della squadra mobile di Sassari e Cagliari, coordinati dal direttore del Dac, Francesco Messina, lo hanno individuato mentre si nascondeva in una villetta di Sassari. Al momento dell'arresto era solo. Non era con lui Giovanna Truzzi, la donna per la quale era scappato già nel 2017. Ma alla polizia avrebbe detto: «Volevo stare con lei, sono scappato ancora una volta per amore della mia donna».

Nei giorni scorsi sono state tante le testimonianze arrivate al commissariato della zona. Persone che hanno raccontato di averlo visto addirittura seduto al bar. In passato Johnny lo zingaro aveva spiegato che in carcere non resisteva, perché voleva vivere la sua storia d'amore con la donna che aveva sposato quando aveva 13 anni, che poi, aveva perso di vista e che aveva ritrovato durante la carcerazione. Ora la polizia lo sta riportando dietro le sbarre.



