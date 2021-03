Vaccini, Johnson&Johnson gela la Ue: non garantiamo le 55 milioni di dosi previste

La notizia è un colpo durissimo alla campagna vaccinale: Johnson&Johnson ha comunicato all'Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel secondo trimestre dell'anno. Lo hanno riferito fonti Ue all'agenzia Reuters. Il vaccino di Johnson&Johnson (il cui nome è Janssen) dovrebbe essere approvato l'11 marzo dall'Ema.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino, piattaforma unica e convocazione tramite sms: le ipotesi per... L'EPIDEMIA Vaccino Covid, appello alle Regioni: «Subito le dosi alle... L'EPIDEMIA Mattarella vaccinato allo Spallanzani, per il presidente della...

L'azienda si è impegnata a fornire 200 milioni di dosi all'Unione europea per il 2021. L'annuncio di un probabile taglio nelle consegne mette in crisi gli obiettivi Ue: ieri Bruxelles ha parlato di 100 milioni di dosi al mese a partire da aprile, calcoli che ora potrebbero dover essere rivisti.

Johnson&Johnson punta molto anche l'Italia: si tratta del primo vaccino monodose, nonché conservabile a temperatura di frigo. Caratteristiche che lo rendono il miglior strumento per accelerare la campagna vaccinale, primo obiettivo del governo di Mario Draghi. Il ministro della Salute Supunta molto anche l'Italia: si tratta del primo vaccino monodose, nonché conservabile a temperatura di frigo. Caratteristiche che lo rendono il miglior strumento per accelerare la campagna vaccinale, primo obiettivo del governo di. Il ministro della Salute Speranza ieri ha annunciato che l'esecutivo punta a vaccinare tutti gli italiani (almeno con una prima dose) entro la fine dell'estate . Un traguardo ambizioso che la doccia fredda di Johnson&Johnson rischia di rendere molto difficile da raggiungere. Sono 26 milioni le dosi di siero della casa americana promesse al nostro Paese.

La produzione "in casa"

L'Unione europea, insieme agli Usa, «diventerà nei prossimi mesi il principale produttore di vaccini nel mondo», ha assicurato oggi il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo sulla questione dei ritardi nelle vaccinazioni all'interno della Ue. A questo scopo, «la nostra partnership strategica con gli Stati Uniti, che stiamo al momento rilanciando con la loro nuova amministrazione, sarà cruciale nella lotta contro la pandemia».

Caso AstraZeneca, l'Australia protesta

Intanto proseguono le polemiche sul vaccino AstraZeneca dopo che il governo italiano, con l'avallo della Ue, ha bloccato l'esportazione verso l'Australia di 250 mila dosi infialate ad Anagni. Finché AstraZeneca non rispetterà le consegne previste dai contratti (al momento la Ue ha ricevuto meno del 10% delle dosi promesse dall'azienda farmaceutica anglo-svedese) l'Unione europea continuerà a bloccarne l'export.

Punta i piedi l'Australia: Melbourne intende contribuire a formare una «coalizione di paesi» per premere sulla Ue e assicurare di ricevere le forniture ordinate di vaccini contro il Covid-19. Il ministro del Commercio Dan Tehan ha espresso «enorme disappunto» per la decisione dell'Italia, presa con il sostegno della Commissione Europea, di bloccare l'esportazione verso l'Australia di 250 mila dosi del vaccino AstraZeneca, dicendosi preoccupato per la possibilità di un nuovo blocco. Tehan ha descritto la decisione come «protezionismo dei vaccini», aggiungendo di voler collaborare con paesi con posizioni analoghe, inclusi Canada, Giappone, Norvegia e Nuova Zelanda, per premere come gruppo sui funzionari a Bruxelles. «Sperabilmente cambieranno atteggiamento. Più potremo esercitare pressione su di loro, più si renderanno conto che ciò che fanno è sbagliato», ha dichiarato all'emittente nazionale Abc, aggiungendo di poter invitare nella coalizione Papua Nuova Guinea e alcune nazioni del Pacifico e del Sud Est asiatico.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA