Josephine Alessio, preso lo stalker della giornalista di RaiNews

La giornalista Rai Josephine Alessio - all’anagrafe Giuseppina Alessio - perseguitata da uno stalker. Un uomo di 41 anni, Domenico Blasi, originario di Foggia, è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di stalking per le sue continue insistenze nei confronti della donna, giornalista di RaiNews.

La polizia lo ha arrestato dopo la denuncia della Alessio, che se lo era ritrovato nell’androne del palazzo di casa sua. Per diverso tempo il 41enne aveva cercato di mettersi in contatto con lei, tramite social e addirittura recandosi in redazione e chiedendo di parlarle. In passato le avrebbe anche mandato costosi regali e delle microspie nascoste nei pacchi dono e le avrebbe chiesto di sposarlo.

