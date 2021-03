Josephine Alessio, la giornalista Rai perseguitata da uno stalker: arrestato un 41enne

La giornalista Rai Josephine Alessio - all’anagrafe Giuseppina Alessio - perseguitata da uno stalker. Un uomo di 41 anni, Domenico Blasi, originario di Foggia, è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di stalking per le sue continue insistenze nei confronti della donna, giornalista di RaiNews.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la polizia lo ha arrestato dopo la denuncia della Alessio, che se lo era ritrovato nell’androne del palazzo di casa sua. Per diverso tempo il 41enne aveva cercato di mettersi in contatto con lei, tramite social e addirittura recandosi in redazione e chiedendo di parlarle. In passato le avrebbe anche mandato costosi regali e le avrebbe chiesto di sposarlo.

Finora le sue insistenze si erano limitate al posto di lavoro: i regali che arrivavano all’indirizzo di Josephine erano però da quest’ultima respinti e rimandati al mittente. Finché qualche sera fa lo stalker si è presentato sotto casa e la Alessio, disperata, si è rivolta subito alla polizia. Il pm ha disposto l’arresto e la perquisizione domiciliare: a casa dell’uomo, oltre ai regali che gli erano stati mandati indietro, sono state trovate anche alcune microspie, sulle quali sono in corso accertamenti.

