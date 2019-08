Jova Beach party a Vasto, la Procura apre un fascicolo sul concerto saltato

I biglietti per la data di Vasto del Jova beach Party, annullata per decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Chieti, saranno validi per la data di Milano Linate del prossimo 21 settembre: l'organizzatore comunicherà, entro il 22 agosto, se la data di Vasto verrà recuperata il giorno 7 settembre in una location nella zona al momento da definire. A renderlo noto è lo staff di Ticketone.it. I rimborsi saranno effettuati solo a partire dal 22 agosto, quando sarà inviata una nuova comunicazione ai possessori dei biglietti con tutti i dettagli relativi alle modalità per ottenere il rimborso e alla eventuale data di recupero.