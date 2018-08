CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Agosto 2018, 08:57

Inviato a FoggiaHanno ancora i sondini nel naso, ma si riprendono bene. Nell'ospedale Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo, sono ricoverati da lunedì i due braccianti africani sopravvissuti all'incidente in cui sono morti dodici loro compagni. Kadme Khoulè ha 30 anni ed è del Senegal. «Sono vivo per miracolo» dice. Il suo amico, Saho Aalagè, 33 anni, viene dal Gambia. Ricorda che, quel giorno, aveva lavorato duro riempiendo ben 17 cassette di pomodori. «Ho guadagnato 3,50 euro» dice. I due immigrati in ospedale sono già stati interrogati dalla Procura di Foggia che ha definito «utili» le loro indicazioni. Kadme Khoulè è più loquace, si commuove al ricordo dei compagni morti e descrive il momento dell'incidente: «Non ho capito molto, ma ho visto il finestrino e mi sono salvato da lì. Attorno, ho cercato di vedere se qualcun altro era vivo». Era al suo primo giorno di lavoro con il nuovo caporale. Era un marocchino, morto nell'incidente, che guidava il pulmino. Si chiamava Assan, dice Alagiè. Che aggiunge i particolari in cifre dello sfruttamento del loro lavoro: «Mi davano 3,50 euro per ogni cassetta, ma dovevo pagare 3,50 euro per il trasporto in pulmino sul campo della raccolta. Soldi da consegnare al capo marocchino. Quel giorno, avevamo lavorato 12 ore». Parlano bene l'italiano, i due sopravvissuti. «Questo ha agevolato molto la comunicazione, sono traumatizzati anche psicologicamente, ma in netta ripresa» dice il dottore Mauro Taurchini, direttore dell'unità di chirurgia toracico-polmonare dove sono ricoverati i due immigrati. E infatti Khoulè ripete in sintesi quanto ha già dichiarato ai magistrati di Foggia: «Ci sentiamo sfruttati da chi fa sempre soldi con noi, imprenditori e caporali. Speriamo che ora cambi qualcosa». Gli fa eco Saho che ha un ricordo per chi è morto nell'incidente: «Ci conoscevamo tutti. Ho dimenticato il momento dell'incidente».