Killer Roma, trovata l'auto di Giandavide De Pau: si cerca l'arma dei delitti

L'auto del presunto killer delle prostitute è stata ritrovata a Roma, nel quartiere Prati: una Toyota Iq targata EC646RA. Giandavide De Pau, il cinquantunenne accusato dell'omicidio delle tre donne uccise giovedì mattina nel quartiere Prati, è arrivato in via Riboty, dove sono stati trovati i cadaveri delle due cinesi. Secondo quanto emerso dall'analisi delle immagini di videosorveglianza De Pau con la stessa auto si è poi spostato in via Durazzo dove è stata accoltellata a morte la colombiana sessantacinquenne Martha Castano Torres. Sull'auto sono iniziati gli accertamenti anche alla ricerca dell'arma, presumibilmente uno stiletto, finora non trovata.

Analisi sui vestiti

Si tratta della stessa vettura che il presunto killer (noto nell'ambiente criminale come "Davide il biondo") usava per accompagnare il boss della Camorra Michele Senese, detto 'o pazzo. Nell'aprile del 2013, per esempio, la macchina di De Pau venne immortalata dai carabinieri del Ros nel quartiere Fleming mentre portava Senese a un incontro con Massimo Carminati, ex estremista nero condannato nell'inchiesta "Mondo di mezzo". Analisi sono in corso anche sui vestiti che indossava quando è stato individuato a casa della madre e della sorella in zona Ottavia e sul cellulare che è stato ritrovato nell'appartamento al primo piano di via Riboty. A De Pau la procura di Roma contesta il triplice omicidio aggravato. Per fare il punto sulle indagini c'è stato un incontro a piazzale Clodio tra inquirenti e gli investigatori della Squadra Mobile.