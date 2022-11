De Pau ha filmato l'omicidio delle donne cinesi. Foto e video «raccapriccianti» nel suo cellulare

Il killer ha filmato con il suo cellulare il brutale assassinio di due delle tre prostitute in due video: uno di 14 minuti e uno di 42 minuti. Il filmato a un certo punto si fa nero, mentre la registrazione audio continua e si sentono le urla delle cinesi mentre vengono trucidate da Giandavide De Pau nell'appartamento di via Riboty, a Prati, dove si prostituivano. È questa la prova regina che incastra il 51enne romano, ex autista del boss Michele Senese. Oggi, durante l'interrogatorio di garanzia, il pm ha mostrato il video e fatto ascoltare l'audio all'indagato che si è messo le mani sulle orecchie per evitare di risentire il martirio di cui lui stesso è stato l'artefice. Un dato probatorio importante contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare che ha confermato per De Pau il carcere. Poi ha lasciato il cellulare con le prove nell'appartamento ed è andato in via Durazzo (distante 750 metri) a uccidere la escort colombiana.

I video durante l'omicidio delle donne cinesi

I due video sono stati registrati alle ore 10.23 e alle 10.38. «Documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l'omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau - scrive il gip - dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali ed aver preteso di rimanere solo mandando via altri clienti. Dopo qualche secondo De Pau sposta il telefono e si inquadrano le scarpe che lo stesso indossa, dopodiché il telefono viene appoggiato oscurando la telecamera ma continua ad essere registrato l'audio e si sente entrare nella stanza l'altra donna cinese. Al minuto 1.09 si sentono rumori e la donna urlare fortemente, ma il suono giunge come soffocato - scrive ancora il gip - entra l'altra donna che chiede "cosa fai a lei", subito dopo si sentono le urla strazianti anche della seconda donna che viene aggredita, poi si sente prima il rumore di una porta che sbatte e poi il rumore più forte di un'altra porta, probabilmente quella di ingresso che viene aperta e dal minuto 2.41 si sente il rantolo di Xiuli Guo in fin di vita ritrovata agonizzante sul pianerottolo; dopo qualche minuto si sente la voce del portiere e poco dopo dei soccorritori».

De Pau resta in carcere

De Pau resta in carcere. Lo ha deciso il gip che al termine dell'interrogatorio di convalida ha emesso una misura cautelare agli arresti in carcere. L'uomo è attualmente detenuto a Regina Coeli. Hanno un nome le due vittime cinesi del pluriomicidio di Prati. Sono Li Yanrong, di 55 anni, e Yang Yun Xiu, di 45 anni. Sono le due donne uccise giovedì scorso nel quartiere Prati a Roma. Le due donne sono state identificate grazie al lavoro della Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione.