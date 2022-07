Kristina Gallo, trovata morta in casa: svolta nelle indagini, il compagno arrestato per omicidio

Kristina Gallo aveva 30 anni quando fu trovata morta nella sua casa di Bologna: da quell'omicidio sono passati oltre tre anni, era il 25 marzo del 2019. E ora arriva la svolta nelle indagini: i carabinieri hanno arrestato il compagno 44enne, per omicidio aggravato dal fatto di aver commesso stalking nei confronti della vittima.

Il cadavere, nudo, fu trovato dal fratello della ragazza nella casa dove giaceva da giorni in compagnia del suo rottweiler. Per i primi accertamenti era compatibile con una morte naturale, ma successive indagini hanno ricostruito una relazione burrascosa, testimoniata anche da amiche e colleghi di lei e il coinvolgimento dell'uomo nella morte, avvenuta per asfissia meccanica.