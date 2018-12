L'Aeronautica Militare presenta il calendario 2019: scaricando un'app possibile accedere a contenuti multimediali

Giovedì 6 Dicembre 2018, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano quanto l’Aeronautica Militare sia utile all’Italia. È stato presentato ufficialmente il calendario 2019 dell’Arma Azzurra e quest’anno c’è una grande novità. Grazie ad un’applicazione, inquadrando le foto del calendario, sarà possibile accedere a speciali contenuti aggiuntivi multimediali. Un calendario che per la prima volta diventa interattivo e che consentirà di visualizzare per ogni mese un video dedicato alle capacità e alle attività della Forza Armata. Scaricando sul proprio smartphone, sia da iOS sia da Android, la app “Rivista Aeronautica” e puntando una specifica immagine su ciascuna delle pagine del calendario, il lettore si troverà infatti nel bel mezzo di una missione di difesa aerea, o di salvataggio, oppure su un aereo da trasporto che lo porterà lontano, al di fuori dei confini nazionali dove operano gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare, o a bordo di un velivolo jet in una missione addestrativa. L’obiettivo è quello di far sapere, di far conoscere e di portare tra la gente l’Aeronautica Militare e il suo mondo per rendere comprensibile come il lavoro, sicuramente non comune di tanti uomini e donne in uniforme azzurra, si traduca in ogni momento della giornata in sicurezza per tutti. “Un impegno costante per fornire servizi e competenze, in alcuni ambiti esclusivi, che sono a disposizione della collettività: utili perché difendiamo i cieli d’Europa, utili perché salviamo vite umane, utili perché operiamo in terre lontane per la sicurezza di quelle vicine, utili perché valorizziamo la nostra competenza nell’aerospazio” spiegano dall’Aeronautica Militare.«In un secolo di storia aeronautica l’evoluzione è stata rapidissima ed il progresso travolgente, in un lampo si è passati da timidi e brevi voli ai sistemi aerospaziali più sofisticati e alle altrettanto sofisticate tecniche d’impiego del mezzo aereo. Una predisposizione è stata costante nel tempo ed ha costituito il legante di generazioni e generazioni di aviatori, lo spirito aeronautico, la linfa che alimenta le imprese di modernità, di proiezione coraggiosa al futuro ma anche di altrettanto coraggiosa quotidianità, di silenziosa, umile ma concreta operosità, passione e dedizione. Una continuità culturale ed emotiva che ha portato, tra difficoltà, sofferenze ed entusiasmanti successi, all’Aeronautica Militare di oggi» scrive il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Alberto Rosso, nella prefazione del Calendario, prodotto editoriale realizzato da Rivista Aeronautica – Stato Maggiore Aeronautica, stampato e distribuito dalla società Marchesi Grafiche Editoriali SpA.