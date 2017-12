L'Aeronautica recluta 35 incursori, per la prima volta il concorso aperto ai volontari

Sabato 30 Dicembre 2017, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 19:25

L'Aeronautica Militare recluta incursori. Per i ragazzi che hanno sempre sognato una vita avventurosa o un'esperienza professionale dura ma gratificante, che sono pronti ad affrontare prove selettive e a sfidare i propri limiti questa è l'occasione giusta. C'è tempo fino al prossimo 10 gennaio per presentare la propria candidatura. Sono aperte le domande per partecipare al reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno. Per la prima volta il concorso prevede 35 posti da destinare alle forze speciali. Possono concorrere tutti coloro che sono nati dal 10 gennaio 1993 al 10 gennaio 2000 estremi compresi. Chi aspirasse a diventare un membro delle forze speciali dell'Aeronautica Militare nella fase di compilazione della domanda dovrà esprimere il gradimento per il settore d’impiego “incursori”. I brevetti e le specializzazioni acquisiti durante il servizio militare in qualità di volontario nell’Aeronautica Militare costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.Il 17° stormo è l'ultimo nato tra le unità di forse speciali italiane ed eredita le tradizioni degli ADRA, gli arditi distruttori regia aeronautica, che si resero protagonisti di molte azioni dietro le linee britanniche in Nord Africa durante la seconda guerra mondiale. É stato costituito il 2 aprile del 2008, dipende dalla 1^ brigata aerea operazioni speciali ed ha sede presso l'aeroporto di Furbara. Il suo motto è “Sufficit animus”, basta l'ardire.Gli incursori dell'Aeronautica sono specializzati nella conduzione di operazioni con spiccata connotazione aeronautica come le missioni di ricerca e soccorso di piloti caduti in zona ostile, vale a dire le operazioni di combat search and rescue; la designazione laser degli obiettivi attraverso il sistema di puntamento denominato ground laser target designator; l’allestimento di piste d'atterraggio improvvisate per velivoli e la guida di assetti aerei in operazioni aerotattiche. Ma sono specializzati anche nel riconoscimento di ordigni esplosivi e nel loro disinnesco. Per maggiori informazioni sul concorso e sul reclutamento dei 35 nuovi incursori: https://concorsi.difesa.it/am/vfp1/2018/Pagine/home.aspx.