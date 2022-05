Auto finisce nel cortile dell'asilo a L'Aquila: morto un bambino, quattro feriti. La macchina è della madre di un alunno

L'AQUILA - Drammatico incidente all'asilo I maggio, in zona Pile, all'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 il freno di un'auto parcheggiata si sarebbe tolto e la vettura sarebbe piombata sul cortile dove stavano giocando i bambini, sfondando il cancello di protezione. L'ipotesi, da confermare, è che all'interno dell'auto che si è sfrenata ci fosse un bambino di otto anni lasciato momentaneamente solo dalla mamma che si era recata a scuola per prendere il fratellino.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Auto si sfrena e piomba sul cortile di un asilo: bambini feriti... IL CASO Coinvolto in incidente, fugge: ferite mamma e figlia di 10 anni TRENTO Padre e figlia 13enne morti sulla moto nuova: «I freni erano... NARNI Andrea Fagiani, artificiere di Roma, è morto a Narni...

I bambini che stavano giocando, a quanto sembra 5, tutti dai 3 ai 5 anni, sono stati travolti. Uno di loro è morto. Tre sono stati trasportati con urgenza all'ospedale San Salvatore. Sul posto 118, elisoccorso, vigili del fuoco, Polizia.

Roma, senza patente alla guida del furgone travolge bimba di 2 anni nel passeggino: denunciata

L'ipotesi errore umano

Secondo alcune voci - per ora non confermate - all'uscita dell'asilo l'auto apparterrebbe a una mamma che era andata a prendere il figlio lasciando l'altro bambino in auto. Sarebbe stato proprio il fratellino che giocando avrebbe sbloccato il freno a mano.

«Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l'approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che

ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dopo aver appreso del grave incidente avvenuto davanti un asilo dell' Aquila.

(Notizia in aggiornamento)