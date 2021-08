L'Aquila, un altro incendio a Rocca di Mezzo: animali in fuga

L'AQUILA - Un incendio si è sviluppato a Rocca di Mezzo, all'altezza del bivio per Secinaro, nel territorio del Parco Sirente Velino, originato da quel che si sa da un incidente stradale (un camion che trasportava frutta che ha dovuto evitare un capriolo) che fortunatamente non ha fatto registrare feriti. Il fuoco dalla strada e' andato oltre in poco tempo.

Al momento sono interessati circa 13 ettari.

La situazione per ora pare sotto controllo ma, in un primo momento, a preoccupare e' stato soprattutto il vento che ha alimentato le fiamme, per questo c'è massima attenzione e la zona verrà monitorata dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti assieme alla Protezione Civile anche nella notte.





Sul posto anche un elicottero. La protezione civile ha montato la vasca anti incendio per accelerare le operazioni di rifornimento dei mezzi. Presa acqua anche da un laghetto circostante. Strazianti le immagini di animali in fuga dal fuoco.