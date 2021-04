Sgomento e commozione a Molina Aterno e in Valle Subequana (L'Aquila) per la morte improvvisa del 33enne Emanuele Urbani. Il giovane, in servizio come operatore socio sanitario nell’Università del Campus Biomedico di Roma, è morto in nottata stroncato da arresto cardiaco.

