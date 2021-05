Finisce con l'auto contro un palo e muore tra le braccia del padre, soccorritore del 118. Stefano Pagano è morto a soli 21 anni dopo un grave incidente in auto. La vettura su cui viaggiava è sbandata lungo via Archimede, a Ragusa, sventrando 16 metri di ringhiera dopo aver preso in pieno un palo per cause che sono ancora in via di accertamento.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati