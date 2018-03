L'F35 pronto allo scramble in caso di minaccia aerea, l'annuncio dell'Aeronautica Militare

Martedì 6 Marzo 2018, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 19:46

L’F35 è ora pienamente operativo. Qualora nei nostri cieli dovesse manifestarsi una minaccia sarà pronto ad alzarsi in volo. Ad annunciarlo ufficialmente è l’Aeronautica Militare. Dal 1° marzo i nuovi caccia di 5^ generazione, dislocati presso il 32° Stormo di Amendola, in provincia di Foggia, fanno parte del dispositivo di difesa aerea nazionale in quanto inseriti operativamente a pieno titolo nel servizio di sorveglianza dello spazio aereo. Se un velivolo sconosciuto dovesse violare i nostri cieli i nostri F35 potrebbero essere impiegati per uno scramble. Il conseguimento di questo importante obiettivo si inserisce nel più ampio sviluppo delle innumerevoli capacità operative del sistema d’arma F-35.La validazione di questa capacità è stata ottenuta grazie ad un intenso e complesso addestramento degli equipaggi e del personale tecnico del reparto ed a seguito di numerosi test svolti con esito positivo in piena sinergia e coordinamento con gli altri enti dell’Aeronautica Militare preposti alla difesa aerea. L’F35 viene quindi giudicato sistema d’arma versatile e capace di assolvere a numerose tipologie di operazioni aeree, con la caratteristica unica di essere capace di ricevere e ridistribuire un flusso straordinario di informazioni essenziale per conseguire l’information superiority, elemento nodale delle operazioni aeree complesse. L’F-35 contribuirà quindi ad assicurare la difesa dello spazio aereo nazionale da possibili minacce esterne.