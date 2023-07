SANTO STEFANO DI CADORE. «Camminavamo sul marciapiede in fila indiana e ho sentito solo un rumore: fsiuuh', come di un missile. Poi un silenzio agghiacciante e il sangue sparso ovunque»: Lucio Potente racconta così l'incubo che giovedì ha cambiato la sua vita, strappandogli la moglie, Mariagrazia Zuin, 65 anni, il nipotino Mattia di due anni e il genero Marco Antoniello di 48. Tutti uccisi da un'auto guidata da una 32enne tedesca, Angelika Hutter, piombata a fortissima velocità sulla famiglia che stava passeggiando nel centro del piccolo paese in provincia di Belluno.

Potente, sopravvissuto insieme alla figlia e all'altro nipotino, non nasconde il suo strazio. «Elena è disperata - continua a ripetere - le hanno tolto gli affetti più cari. Io sono un miracolato solo perchè camminavo un po' più indietro per chiudere la fila e sorvegliare i miei due nipotini, uno in carrozzina e l'altro su una biciclettina». L'automobilista è stata arrestata per omicidio stradale ed è stata portata nel carcere di Venezia. Gli esami tossicologici a cui è stata sottoposta dimostrano che al momento dell'incidente non era drogata o ubriaca. Di sicuro la sua Audi nera viaggiava a velocità molto sostenuta, ben al di sopra del limite dei 50 orari previsto in quel punto.

Appena scesa dall'auto - presa a noleggio - Hutter è apparsa visibilmente in stato confusionale. A rendere increduli sia i testimoni dell'accaduto che gli stessi militari è stata soprattutto la sua totale indifferenza rispetto all'accaduto. Non uno sguardo al sangue sul selciato, nessuna parola di rincrescimento per la tragedia provocata, neppure una lacrima.

«Sono disoccupata, sto facendo un giro in Italia» si è limitata a dire in caserma con l'aiuto di una traduttrice. Si è scoperto che l'auto era da giorni la sua casa, come dimostrano le coperte, gli indumenti sporchi e le verdure sparsi all'interno dell'abitacolo. E che alcuni giorni fa era stata denunciata a Bolzano perchè trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. Gli inquirenti sospettano che oltre all'altissima velocità a far perdere il controllo del veicolo sia stato l'uso del cellulare. Per questo si stanno analizzando le cellule telefoniche agganciate. «Abbiamo chiesto di utilizzare dei dissuasori per tentare di ridurre la velocità in quel punto - racconta intanto il sindaco Oscar Meneghetti - ma non è stato possibile».