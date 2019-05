Sabato 25 Maggio 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 20:07

Si stava occupando dell'allacciamento alla rete fognaria, in uno scavo alto circa tre metri, quando gli è crollata addosso una parete laterale. È morto così, operaio albanese di 44 anni, vittima di un incidente sul lavoro oggi in un cantiere edile di(Torino). L'uomo lavorava da 15 anni per una ditta di escavazioni di Moncalieri che, in strada Nizza 39, si occupa della realizzazione di un nuovo capannone per l'acetificio 'Varvellò. I carabinieri di Vinovo hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area per ricostruire l'accaduto. (foto d'archivio)