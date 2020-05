«#La mia vita dopo il Covid»: diretta con studenti, esperti, attori e cantanti

Mercoledì 6 maggio dalle ore 15:20 nuova puntate de “#La mia vita dopo il Covid” di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni, regia e coordinamento scientifico di Roberto Natalini, in diretta s YouTube e Facebook di CNR.Comunicazione.



In apertura, con diretta anticipata alle ore 15:20, per uno sguardo dal mondo con un "fuori programma" da Dubai con la chirurga e docente universitaria di chirurgia generale Valentina Giaccaglia. Interverranno nella prima parte della puntata dedicata alla giornata mondiale della libertà di stampa 2020 ai tempi del COVID: da Napoli la studentessa universitaria di Napoli Federico II e speaker di Radio F2 Lab Martina Esposito, presidente di RadUni, associazione di 32 radio universitarie da tutta l'Italia, con cui anticiperemo il Festival radiofonico universitario italiano 2020 nella prima versione 100% Digital per l'epidemia e racconteremo le migliori iniziative delle radio universitarie per aiutare durante e post COVID, da Roma con il ricercatore del CNR Mario Tozzi, conduttore e divulgatore scientifico di fama rifletteremo sull'importanza della libera informazione e divulgazione scientifica per ridurre rischi da contagio e aiutare nella fase 2 e ripresa e su come evitare le notizie false, sul perché è importante proteggere ogni centimetro di terra non cementificata, quali i rischi e connessioni su ecosistema tra cui animali selvatici portatori di virus, future pandemie e cambiamenti climatici e sul rinvio di COP26 a Glasgow in novembre, in partner con l'Italia, a inizio 2021 a 5 anni da Accordi storici di Parigi.

Da Roma Luana Moresco, fidanzata di Antonio Megalizzi che fu ucciso a 29 anni il 15 dicembre 2018 a Bruxelles, per condividere i nuovi progetti della Fondazione Antonio Megalizzi, recentemente inaugurata dalla famiglia Megalizzi assieme al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Nella seconda parte della puntata da Roma Daniele Parisi, vincitore del premio come migliore attore emergente al Festival del Cinema di Venezia con il film Orecchie di Alessandro Aronadio, porta avanti i suoi lavori in teatro di cui è regista e interprete e rifletteremo su come l'arte del teatro si sperimenterà di più in televisione, sul web e alla radio grazie alla pandemia.

Da Trento Edoardo Meneghini, presidente del movimento studentesco dell'università di Trento, tra gli studenti protagonisti in una delle più originali e generose raccolte fondi studentesche per aiutare durante e dopo l'emergenza. Chiuderà la puntata da Alessandria il cantautore Alessandro Marella che presenterà e canterà il nuovo video Invincibile dedicato a dimostrare come ognuno di noi può essere un supereroe, superando le proprie paure grazie alla voglia di vivere e per una raccolta fondi ai caregiver dei ricoverati per la fase di riapertura del reparto Unità malattie Neuromuscolari dell’Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli di Bologna, chiuso a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19.

