La magia della prima alba del 2021 dal Faro della Palascìa a Otranto

Una telecamera puntata sul Mediterraneo ha permesso di ammirare anche quest'anno la nascita del primo giorno del nuovo anno, con la prima alba da ammirare dal faro della Plascia a Otranto. Una fine d’anno atipica, senza festeggiamenti e senza uscire, con le piazze vuote. Eppure, il web ha regalato l'ennesima emozione. Nel Salento, l’appuntamento importante con la prima alba d’Italia non è mancato: Apulia Stories, l’associazione di promozione sociale che gestisce il Faro, in collaborazione con il Comune di Otranto, ha permesso a quanti si sono collegati di godere del sorgere del primo sole del 2021, grazie ad una telecamera puntata sul mare dalle 6.30, in un atto quasi catartico di rinascita, con lo sguardo verso l’immensità.

