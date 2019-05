Mercoledì 8 Maggio 2019, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

213,8 miliardi di euro sottratti tra il 2011 e il 2016: è il dato sconvolgente dell'Iva non incassata dall'Italia che nel solo 2016 - secondo un'indagine del "Sole 24Ore" ha perso per strada 34 miliardi. Non è una questione solo nazionale, ma sono i meccanismi dell'Unione europea che non funzionano. Attraverso un meccanismo di giri di fatture fittizie, infatti, le aziende riescono non solo a non versare l'Iva nei Paesi Ue ma anche a ottenere detrazioni fiscali.I numeri sono clamorosi: nei 28 Paesi Ue sarebbero evaporati 1260 miliardi in otto anni, soldi solo in minima parte rintracciati. Nel 2016 sono spariti 147 miliardi, una cifra che si avvicina al bilancio dell'Unione. Il meccanismo è stato scoperto dalla redazione tedesca Correctiv che ha promosso il progetto transfrontaliero "Grand Theft Europe" coordinando un'inchiesta internazionale sulle cosidette frodi carosello sull'Iva realizzata da 35 media dei 28 paesi dell'Unione europea più Norvegia e Svizzera, al quale per l'Italia ha partecipato Il Sole 24 Ore.Il meccanismo si basa su operazioni triangolari tra Paesi dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di una o più società che fanno da filtro. I truffatori riescono ad aggirare le leggi sul pagamento dell'Iva negli acquisti tra paesi dell'Ue, realizzandooperazioni fittizie con il solo scopo di non versare l'Iva e detrarre crediti fiscali inesistenti.Infatti acquisti e vendite tra società di Paesi Ue non sono gravati dall'Iva. L'imposta viene pagata soltanto tra società dello stesso paese e nello Stato dove il bene viene effettivamente consumato. Un sistema che serve a non ostacolare il libero mercato.Però sembra abbastanza semplice far circolare delle merci senza versare l'Iva ai rispettivi Paesi, ma allo stesso tempo chiedendone i rimborsi.