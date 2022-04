Accoltella moglie e figlia a Ladispoli, i soccorritori: «La piccola ha detto salvate solo mamma»

Moglie e marito a terra esanimi sul pavimento del bagno, uno sopra all’altro. La figlia fuori di casa, riversa sulle scale del condominio dopo aver suonato il campanello dei vicini. I primi soccorritori li hanno trovati così al secondo piano di un appartamento vista mare su via Milano, a Ladispoli. In attesa che parli qualcuno dei familiari feriti gravemente e ricoverati in terapia intensiva, è con il posizionamento dei corpi delle vittime...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati