Ladispoli, accoltella moglie e figlia e poi tenta il suicidio: «Non voleva separarsi»

Tre coltellate all’addome della moglie nel bagno di casa, poi ha trafitto la figlia forse intervenuta in difesa della madre ferendola al fianco. Quando si è accorto del suo doppio gesto, lo stesso coltello preso in cucina, lo ha rivolto al suo addome per farla finita. La moglie è in condizioni disperate mentre lui e la figlia sono fuori pericolo. Da un mese Fabrizio Angeloni, 49enne ingegnere e impiegato come ricercatore a dell’Istituto di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati