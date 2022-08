Ladispoli, maxi rissa in piazza tra baby gang: passante colpita al volto finisce in ospedale

Rissa tra ragazzi romani e di Ladispoli in piazza Rossellini, a farne le spese una signora di 44 anni finita al pronto soccorso. Botte da orbi tra due gruppi sotto lo sguardo atterrito dei vacanzieri che pensavano di assistere alla scena di un film. A distanza di pochi giorni dalla spedizione punitiva contro un quindicenne, massacrato dal branco per una banale discussione alle giostre, il centro di Ladispoli è stato nuovamente teatro di una zuffa tra giovani che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a cui la signora ha presentato denuncia, attorno all’una di notte due ragazzi ed una ragazza avrebbero iniziato a discutere animatamente per futili motivi. Forse un bicchiere di troppo, forse vecchie ruggini tra villeggianti e residenti, in pochi istanti si è scatenato il putiferio. Insulti, spintoni e poi botte tra almeno una decina di giovani, sembrerebbe tutti maggiorenni. Nel parapiglia, è stata colpita prima al volto e, poi, con un calcio al bacino, la donna che tentava di allontanarsi insieme al marito dalla zona della rissa. È caduta in terra, ha sbattuto la testa, rimanendo per alcuni istanti stordita. Si è temuto il peggio, poi dolorante si è rialzata, soccorsa da alcuni passanti intervenuti per sedare la zuffa. Le due bande di teppisti si sono dileguate verso il lungomare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, la loro bravata sarebbe però stata ripresa dalle tante telecamere di sorveglianza accese nel centro di Ladispoli. La 44enne è stata medicata dall’ambulanza del 118 e poi si è recata al pronto soccorso della via Aurelia dove gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze per il colpo subito alla testa. Ha un forte dolore all’anca e qualche escoriazione sulle braccia e sulle gambe, ma è visibilmente sotto choc per l’accaduto. La selvaggia rissa tra giovani ha spaventato villeggianti e residenti che si stavano godendo il fresco della sera passeggiando in piazza Rossellini. Ancora atterriti i testimoni del movimentato episodio.

«È accaduto tutto in pochi attimi – racconta una signora che era seduta al bar – quella che sembrava una discussione fra tre ragazzi ha scatenato l’inferno. Una violenza inaudita. Ho visto mamme con bambini fuggire impauriti, persone che si rifugiavano nei bar, altre che non riuscivano a placare la furia dei contendenti. La donna è caduta in terra violentemente davanti ai miei occhi, ho temuto la tragedia, per fortuna si è rialzata quasi subito. Era stata una stagione estiva serena, grazie anche alla massiccia presenza delle forze dell’ordine, purtroppo in questo scorcio finale di agosto sta accadendo di tutto. Meno male che l’estate sta finendo». A Ladispoli da qualche giorno si è riaffacciato un fenomeno che sembrava ormai dimenticato, ovvero quello della rivalità tra gruppi di ragazzi di città diverse.

La scorsa settimana a farne le spese era stato il quindicenne pestato da giovanissimi di Cerveteri e finito al pronto soccorso con trenta giorni di prognosi. L’altra notte è stata la volta di ragazzi di Roma ad azzuffarsi con coetanei di Ladispoli. Sui social si susseguono appelli alla calma affinché sciocche rivalità campanilistiche non rovinino una stagione estiva che per Ladispoli è stata all’insegna dei grandi numeri con migliaia di vacanzieri romani.