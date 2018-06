Roma, baby ladra a 14 anni: rom ruba portafogli con 3000 euro a una turista sul tram

Baby borseggiatrice a 14 anni con il fiuto per gli affari e abili «mani di velluto» per sfilare portafogli dalle tasche dei passeggeri dei mezzi pubblici della Capitale. E ieri il «colpo grosso» ai danni di una turista australiana. La ladra, proveniente dal campo nomadi di Castel Romano, sul tram della linea 8 era riuscita a sfilare alla donna il portafogli con dentro ben 3mila euro, ma è stata subito arrestata dai carabinieri della stazione Roma Trastevere allertati proprio dalla vittima.La turista australiana si è subito resa conto di essere stata derubata e quando ha notato la 14enne sgattaiolare fuori dal tram ha immediatamente contattato il 112. I militari, già in zona poiché impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono riusciti ad intercettare la giovane ladra e a recuperare il portafogli. All'interno, oltre a documenti e carte di credito, sono stati trovati ben 3.000 euro in contanti. La turista ha ringraziato i carabinieri per aver sventato il furto, mentre la 14enne è stata portata nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli su disposizione dell'autorità giudiziaria.