Ladri in azione alla maratona di beneficenza: furti nelle auto dei podisti

TERNI - Maratona di beneficenza amara per alcuni dei partecipanti alla settima edizione dell'evento Run and Walk by night, organizzato dall'Amatori podistica Terni per raccogliere fondi da devolvere a sei associazioni della città.



Ignoti hanno preso di mira due o tre autovetture, parcheggiate dagli sportivi nell'area di sosta accanto al Camposcuola, le hanno forzate ed hanno portato via portafogli e borse.

Ai podisti che hanno subito i furti e danni alle auto la solidarietà del presidente e del consiglio direttivo dell’Amatori Podistica Terni. L'evento, grazie alle quote versate dai 300 iscritti, consentirà di sostenere le attività di Afad, A.Ge., Aladino, Terni x Terni anch’io, Aucc e Misericordia.

