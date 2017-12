I ladri sacrileghi che hanno agito nella canonica di Barumini (Ca) la notte di Natale si sono 'pentitì. Nel corso della notte i Carabinieri hanno trovato nel cortile della caserma un imballo contenente i monili rubati la notte di Natale dalla casa canonica della parrocchia del paese mentre il parroco celebrava la Messa di mezzanotte.



Il valore stimato è di 5mila euro. I carabinieri ritengono che i preziosi, donati nel tempo dai fedeli, siano stati abbandonati dal presunto autore verosimilmente in ragione di un 'pentimentò o per costruirsi una attenuante in caso di sua identificazione, cosa non improbabile viste le serrate indagini avviate dai militari. I carabinieri hanno restituito i gioielli e gli ex voto al parroco.

Martedì 26 Dicembre 2017, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA