Rubano nell'auto i giochi della bimba con la leucemia. Il papà ai ladri: «Mettevi una mano sulla coscienza»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 20:13

Papà Fabio è disperato: «Grazie, grazie infinite - scrive con caratteri maiuscoli sulla sua pagina Fb "per Elisa..." - alle carissime persone che questa notte a(6 ottobre) mi hanno sfasciato il vetro dell'auto rubando i GIOCATTOLI di ELISA , la b i mba di 5 anni che lotta tra la vita e la morte dal 2016 con una leucemia gravissima (lo so, i ladri questo non lo potevano sapere)... Per cortesuia vi chiedo di condividere il più possibile questo post nella speranza non di recuperare qualcosa, ma chi è stato almeno sappia a chi ha fatto il danno e... forse si metta una mano sulla coscienza. Non è il valore economico, ma quello strettamente affettivo e simbolico».La piccola, che è di Pordenone, è a Roma in attesa di un trapianto di midollo osseo.