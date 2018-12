Tenta di rubare un'auto ma le portiere si chiudono: ladro chiama la polizia per farsi liberare

E' diventata virale la notizia di un ladro in Norvegia che ha chiesto aiuto alla polizia per essere liberato. Il giovane Arsenio Lupin di 17 anni stava rubando una macchina di grossa cilindrata a Trondheim quando è rimasto bloccato all'interno della vettura per oltre quaranta minuti. La macchina era super tecnologica e le portiere si sono bloccate non lasciando più alcuna via di scampo, l'unica soluzione è stata quella di chiamare la polizia.



Gli agenti di Trondheim hanno riferito che, lunedì 24 dicembre, il giovane ha fatto irruzione in una fiera automobilistica con lo scopo di rubare. Quando ha individuato la macchina che voleva portare via, è riuscito ad aprirla. Una volta dentro però gli sportelli si sono bloccati e non è più riuscito ad uscire. La polizia norvegese ha raccontato in un tweet sulla loro pagina che "siamo arrivati sul luogo e abbiamo liberato il giovane, poi lo abbiamo arrestato ed è sotto la nostra custodia in attesa di giudizio". "Il ragazzo vive qui a Trondheim, lo conosciamo bene e lui conosce bene noi, ha dei precedenti. Quando si è visto intrappolato ha pensato di chiederci aiuto, ma questo non gli ha certamente evitato di finire in manette", ha detto il portavoce della polizia Ip Kemo alla Norwegian Broadcasting Corporation (NRK).

Giovedì 27 Dicembre 2018, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 15:56

