In casa con la figlia di tre anni, rapinata da un marocchino

Notte da incubo per una donna di 38 anni con la figlia di tre anni, rapinata in casa da un giovane di nazionalità marocchina, poi arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in un'abitazione di Volta Mantovana, inprovincia di Mantova, non distante dal Lago di Garda. La donna era in casa con la bambina quando è stata svegliata da rumori. Subito si è trovata di fronte un uomo incappucciato e armato di coltello. Il bandito ha minacciato la donna di far del male sia a lei che alla figlia se non gli avesse dato tutto quello che aveva in casa.



Per dimostrare che non stava scherzando l'ha strattonata e trascinata per tutta la casa alla ricerca del bottino. Poi, dopo essersi impossessato di soldi e gioielli, il bandito è fuggito. La donna ha avuto la prontezza di avvertire i carabinieri che subito hanno cominciato una vera e propria caccia all'uomo in tutto l'alto mantovano. Il giovane è stato intercettato a pochi chilometri di distanza mentre era in auto. Alla vista dei carabinieri è fuggito tentando di investire i militari, che lo hanno inseguito e bloccato mentre cercava di rifugiarsi in casa della moglie a Castiglione delle Stiviere. Lì i carabinieri hanno trovato anche il bottino della rapina, nascosto in un vaso di fiori. Ora il 30enne, H.Y., si trova in carcere a Mantova. Ultimo aggiornamento: 22:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA