L'appello social: «Questo è il ladro che ha rubato a casa mia, chi lo riconosce?»

Stanca dei continui assalti alla sua, ha deciso di condividere sule immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, in cui si vedono iall'interno e all'esterno dell'abitazione a) e di cui si distinguono nitidamente fisionomia e caratteristiche, come delle vere e proprie segnaletiche, chiedendo agli utenti, nel caso li riconoscessero, di chiamare i carabinieri. Una scelta, come riporta Il Gazzettino, che ha fatto discutere sia sui social che tra le istituzioni cittadine, contrarie alla pubblicazione della foto sui social network.