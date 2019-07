Ladro svaligia casa, bambini eroi lo fermano e lo fanno arrestare: lei ha 12 anni, il fratellino solo 7

Budoni (Oristano), ma non aveva fatto i conti con la reazione dei figli della coppia, di 12 e 7 anni: una scena quasi da film. Il rientro a casa da una passeggiata in bicicletta della famiglia era stato spiacevole, con la mamma 40enne che aveva aperto la porta e si era trovata di fronte uno sconosciuto che stava rovistando nei mobili.



Spaventata, la donna aveva chiamato subito il marito, che aveva tentato di bloccare il ladro: quest'ultimo però, prontamente, si è chiuso nella camera cercando di scappare saltando dalla finestra. Decisivo a quel punto è stato l'intervento dei figli della coppia: la ragazzina 12enne ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento dei carabinieri, mentre l'altro bambino, di appena 7 anni, ha rallentato il ladro consentendo così al papà di raggiungerlo e impedirgli la fuga. Voleva svaligiare un appartamento che una famiglia valdostana aveva preso in affitto a, ma non aveva fatto i conti con la reazione dei figli della coppia, di 12 e 7 anni:Il rientro a casa da una passeggiata in bicicletta della famiglia era stato spiacevole, con la mamma 40enne che aveva aperto la porta e si era trovata di fronte uno sconosciuto che stava rovistando nei mobili.Spaventata, la donna aveva chiamato subito il marito, che aveva tentato di bloccare il ladro: quest'ultimo però, prontamente, si è chiuso nella camera cercando di scappare saltando dalla finestra. Decisivo a quel punto è stato l'intervento dei figli della coppia: la ragazzina 12enne ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento dei carabinieri, mentre l'altro bambino, di appena 7 anni, ha rallentato il ladro consentendo così al papà di raggiungerlo e impedirgli la fuga.

Grazie alla tempestività nella richiesta d'intervento della ragazzina, la pattuglia dei Carabinieri di Budoni è arrivata immediatamente sul posto, riuscendo a bloccare definitivamente il ladro e ad ammanettarlo. Il malvivente, un 61enne del posto, con qualche precedente alle spalle non ha avuto scampo ed è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto in abitazione.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 15:36

