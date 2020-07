Si tuffa dal pedalò nel lago di Santa Croce e non riemerge: 28enne muore annegato

Tragedia oggi, 5 luglio, nel lago di Santa Croce, in comune di Alpago (Belluno): un giovane migrante si è tuffato intorno alle 15.30 per un bagno per non riemergere più. Un tuffo dal pedalò mentre era con tre amici. Si tratta di un 28enne di origine afgana, che è stato ritrovato dopo lunghe ricerche nelle acque stasera alle 19.25.

Sono durate ore le ricerche del corpo dell'uomo: sul posto oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco anche l'elicottero arrivato da Bologna, perché quello di Venezia era impegnato. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Belluno che stanno ricostruendo l'accaduto.

La vittima è un migrante: un ragazzo richiedente asilo che era ospitato da una cooperativa in Alpago.

