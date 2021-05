Migranti, a Lampedusa altri 400 sbarcati in mattinata: isola al collasso, mille arrivi in poche ore

Migranti, una giornata di sbarchi a Lampedusa . Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di varie nazionalità, di cui 24 donne e 6 bambini. Si tratta del quinto sbarco consecutivo nel giro di poche ore. Il peschereccio in ferro in avaria, intercettato a circa tre miglia da Lampedusa, è stato poi recuperato dalla Guardia di Finanza. Salgono così a quasi mille i migranti sbarcati stamane sull'isola. Altre due imbarcazioni sono state intercettate sempre nelle prime ore della mattina con 98 e 16 migranti a bordo. Tutte le persone, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell'hotspot dell'isola di contrada Imbriacola. Al momento a Lampedusa non sono presenti navi quarantena, l'Allegra ha lasciato l'isola nei giorni scorsi con a bordo 446 migranti.

Molte le donne - Ci sono anche 17 donne tra i 524 migranti approdati in poche ore a Lampedusa. Undici erano a bordo del barcone di 20 metri intercettato a otto miglia dall'isola, altre sei viaggiavano, insieme ad altri 79 migranti, sulla seconda carretta del mare scortata dalla Guardia di finanza fino al molo Favaloro. Nelle ultime due imbarcazioni approdate sulla più grande delle Pelagie solo uomini.