Lampedusa, naufraga barca con oltre 100 migranti, si temono vittime. «Non troviamo le nostre mogli»

Un altro naufragio a Lampedusa: una barca di una decina di metri con a bordo alcune decine di migranti ha fatto naufragio a un miglio dall'Isola dei Conigl. Sono subito arrivate tre motovedette della Guardia costiera, due della Guardia di finanza e una dei carabinieri che stanno mettendo in salvo alcuni naufraghi che hanno tratto in salvo 143 migranti.

Migranti, continuano gli sbarchi: 81 giunti in Salento su una barca a vela

Migranti, Lamorgese: «Ci sono più sbarchi, ma nessuna escalation» Le terribili foto del naufragio del 6 ottobre

Due naufraghi intanto si disperano perché tra le persone salvate non ci sono le loro mogli. I due uomini, un giovane eritreo e un libico, sperano che i soccorritori, che stanno perlustrando l'area, possano individuare e mettere in salvo le due donne.

Il naufragio è avvenuto a circa un miglio dalla costa, tra la spiaggia dell'isola dei conigli e Cala Galera. Da terra stanno operando anche carabinieri e uomini della Guardia di Finanza. Attualmente, le persone recuperate sono giunte in porto a Lampedusa. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, non sono stati avvistati corpi privi di vita.

Lampedusa, trovata barca con 12 corpi in fondo al mare: madre e bimbo abbracciati. Soccorsi altri 290 migranti

Al molo di Lampedusa c'è al momento un solo medico dell'ambulatorio dell'isola, che fa avanti e indietro dal porto alla struttura sanitaria per accompagnare in ambulanza i naufraghi che hanno bisogno di cure. Una mano la stanno dando i medici Cisom dell'Ordine di Malta. Per trasportare i migranti salvati - coi vestiti fradici e infreddoliti - attualmente c'è un solo pulmino di dieci posti.

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA