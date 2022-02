Stroncato da infarto a 39 anni mentre cena con gli amici al ristorante

E’ a cena con due amici, uno è infermiere, al ristorante il Pino e di colpo si sente male. Dopo due colpi di tosse si accascia a terra e muore per un improvviso infarto. Sono le 20,30. Primi soccorsi sul posto poi il 118 ma non c’è nulla da fare per Lorenzo Fantini, 39 anni, di Lanciano, in provincia di Chieti. Arrivano anche i carabinieri. La prima ispezione cadaverica ha confermato l’arresto circolatorio a seguito di malore. Morte naturale e la procura restituisce subito la salma alla famiglia. Increduli quanti conoscevano bontà e doti umane di Lorenzo. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 21 febbraio, nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie in contrada Marcianese, frazione dove la vittima abitava. Enorme il cordoglio espresso alla moglie Daniela, al figlio Alessio, ai genitori Domenico e Dora e il fratello Alessandro. Lorenzo lavorava in una ferramenta di Castel Frentano.

