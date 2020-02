Lapo Elkann «copia» Gianni Agnelli: look col bastone come il nonno dopo la grande paura

Dopo la grande paura Lapo Elkann riprende a sorridere. Lapo infatti tempo fa è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico mentre era in vacanza a Tel Aviv, portato d'urgenza all'Assuta Hospital in Israele in stato di coma e con varie fratture e in seguito, una volta migliorate le condizioni, trasportato in una clinica in Svizzera.





La riabilitazione è cominciata a piccolo passi ed ora il rampollo di casa Fca sembra tornare alla vita di tutti i giorni. Lapo è ancora a Sankt Moritz dove continua le cure e stavolta è stato sorpreso da “Gente” mentre cammina sulla neve, con un look ispirato al celebre nonno Gianni: pellicciotto senza maniche, giacca blu, jeans e mocassini. Senza dimenticare appunto l’immancabile bastone…

Lapo dopo l’incidente ha fatto sapere di essere cambiato: “Il motivo della mia vitta oggi – ha spiegato – è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA