ROMA - «Di queste settimane ricorderò la sofferenza, il dolore, ma anche l’amore che può arrivare da un messaggio di uno sconosciuto su Twitter. Non so come ringraziarvi per il vostro affetto, ma vi ho sentito vicini e questo mi ha riempito il cuore di gioia. Grazie di cuore». Lo scrive Lapo Elkann su Twitter, riferendosi al grave incidente d’ auto avuto in Israele, prima di Natale.

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA