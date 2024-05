Lara Ponticiello morta di meningite fulminante a 23 anni: era a Berlino per l'Erasmus

Lara Ponticiello, una ragazza di 23 anni, è morta a causa di meningite fulminante che se l'è portata via in pochissimi giorni. La giovane viveva a Gonzaga, in provincia di Mantova, e studiava all'Università di Bologna. Da tempo si era trasferita a Berlino dove stava facendo l'Erasmus poi in pochi giorni a causa della malattia è morta.

Chi era

Lara Ponticiello era nata e cresciuta a Reggiolo, luogo in cui sua madre lavora come maestra, e ormai da anni viveva a Gonzaga con i genitori e la sorella.

La vicenda

Lara Ponticiello, mentre si trovava e Berlino, venerdi 24 maggio ha accusato i primi sintomi di un malore. Sembrava essere inizialmente un allarme che potesse rientrare grazie ad alcuni medicinali che gli erano stati prescritti ma da quel momento in poi la situazione è degenerata. Secondo quanto riportato da Prima Mantova, la giovane ha perso i sensi ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni all'arrivo si sono aggravate sempre di più e la studentessa è morta domenica 26 maggio a causa di una meningite fulminante.

La scelta dei genitori

I genitori nei giorni in cui Lara ha avuto questo malore, si trovavano in viaggio per raggiungerla a Berlino. Arrivati nel giorno del decesso la prima decisione da parte dei genitori era stata quella di autorizzare la donazione degli organi di Lara ma purtroppo a causa della grave infezione non è stato possibile farlo.