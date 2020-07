Grave incidente sull'Appia a Monte San Biagio: 4 feriti tra cui un minore e un disabile

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un grave incidente sull'Appia a Monte San Biagio , all'altezza del chilometro 114 in direzione Roma. Due le vetture coinvolte: una Smart e un furgoncino Ford Transit.Per estrarre le persone dagli abitacoli si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Diversi mezzi del 118 tra ambulanze e auto mediche hanno invece soccorso i 4 feriti.Fondamentale l'intervento di un finanziere libero dal servizio che ha aiutato tre persone, tra cui un disabile e un bambino, ad uscire dal furgone. Sotto shock il conducente del van che, oltre alla fortissima botta accusata con l'impatto, è restato a lungo in apprensione per le condizioni del figlio disabile che si trovava dietro assieme ad un minore.Fortuna che, proprio in quel momento, si è trovato a passare Amedeo Raso, un militare delle Fiamme Gialle di Fondi: pur essendo fuori dal servizio l'uomo non ha esitato neppure per un istante e, ancor prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, ha aiutato tutti ad uscire sani e salvi.In prognosi riservata, invece, il conducente della Smart. La dinamica è al vaglio della polizia. Traffico in tilt.