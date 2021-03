Grave incidente fra Formia e Cassino: due morti a Spigno Saturnia

Un grave incidente stradale si è verificato a Spigno Saturnia e secondo le prime informazioni ci sono due morti. L'intervento del personale dell'Ares 118 è ancora in corso. Almeno due i veicoli coinvolti nello scontro, stando alla primissima ricostruzione, una Bmw e una Golf, quest'ultima è andata completamente distrutta.

APPROFONDIMENTI LATINA Morì mesi dopo le botte, condanna definitiva e arresto per... ITALIA Schianto sulla Formia-Cassino, auto distrutte: due morti

Sono in corso i rilievi dei carabinieri della compagnia di Formia e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

L'incidente è avvenuto sulla strada Formia-Cassino, già nota per altre tragedie, al confine tra i Comuni di Spigno Saturnia e Minturno. Le vittime sono un uomo di 44 anni e un ragazzo di 27, si tratta di Patrizio Stefanelli, alla guida della Bmw, residente a Cassino ma originario di Formia, e Luigi Venturino, residente proprio a Spigno Saturnia. Sono morti anche due cani che erano sulla Golf di quest'ultimo.

Al contrario di quanto si era appreso inizialmente, non ci sono altri mezzi coinvolti ma la strada - poco prima delle 22 - è ancora bloccata in entrambi i sensi di marcia e ci sono notevoli disagi per il traffico.