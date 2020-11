Ladri la distraggono per farla scendere dall'auto, poi tentano di rubarle la borsa: donna li mette in fuga

«Signora, c'è un portafogli dietro l'auto...» Era appena salita in macchina, in via Villafranca, a Latina, quando un uomo distinto le ha bussato al finestrino. La signora è scesa per controllare e un complice dell'uomo - anche lui ben vestito - ha cercato di aprire lo sportello lato conducente. Peccato fosse chiuso, allora ha girato e preso la borsa che era sul sedile, passando dal lato guida, ma la donna ha iniziato a urlare e i due hanno gettato la refurtiva e sono fuggiti.

L'episodio è accaduto intorno alle 11 di oggi - sabato 21 novembre - la donna è riuscita a recuperare la borsa e se l'è cavata con un grande spavento.

