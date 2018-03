L'atroce follia del carabiniere napoletano: «Gino è crollato senza Martina e Alessia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Marzo 2018, 07:11 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 12:00

Traversa privata Casilli, a pochi passi dal Corso Secondigliano. E' qui che è cresciuto Luigi Capasso, il carabiniere in servizio a Velletri che, ieri mattina, ha ferito gravemente la moglie e ucciso le sue due figlie prima di suicidarsi. In questa strada abitano ancora i genitori. Giuseppe, dipendente comunale in pensione, e la moglie Nunzia, che hanno seguito a distanza quell'orrore che non si sarebbero mai aspettati, fino all'epilogo tragico. «Lasciateci da soli col nostro dolore», si limitano a dire attraverso al citofono. Una famiglia perbene, a detta di parenti e amici che, per tutto il pomeriggio, sono arrivati in visita per cercare di portare un minimo di conforto dopo la tragedia. E anche chi conosceva Luigi Capasso non riesce a credere che abbia potuto fare una cosa del genere. In molti sapevano che il suo matrimonio stava naufragando e che di questa situazione soffriva molto, ma credevano si sarebbe trattato di una fase passeggera per quanto dolorosa.«Me lo ricordo ancora, Gino, quando giocava sotto la mia finestra da piccolo e la madre lo chiamava dal balcone dice una donna che abita nella traversa sono brava gente. L'altro figlio, o dottore, fa il radiologo in ospedale e anche la figlia lavora. Gino, poi, ha la stessa età di mia figlia, sono cresciuti insieme. Lo abbiamo visto l'ultima volta la settimana scorsa, quando era tornato a Napoli per fare visita ai genitori. Sempre tranquillo. Sapevamo che con la moglie le cose non andavano bene, ma lui sembrava sempre il solito Gino: un ragazzo a posto, lavoratore. E poi era 'na guardia, chi se lo sarebbe mai aspettato? Chissà cosa gli è passato per la testa in quel momento».