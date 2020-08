Tre nuovi casi a Latina: il bagnino del Lido Azzurro, un bracciante indiano e un uomo di 70 anni

Tre novi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina. Lo ha appena comunicato la Regione sulla pagina Fb Salute Lazio. I nuovi positivi sono collegati a tre cluster diversi. Si tratta infatti del bagnino del Lido Azzurro, ovvero il caso che ha portato sabato alla chiusura del secondo stabilimento balneare di Sabaudia e collegato a quello del bagnino del Gabbiano. In questo caso è in corso l’indagine epidemiologica. Il secondo è un bracciante di nazionalità indiana, collegato «a casi già noti e isolati». Il terzo invece ha sorpreso i sanitari. Si tratta di un uomo di 69 anni di Sermoneta, marito di una donna risultata positiva ad aprile nell'ambito del cluster Gelit. L'uomo si è recato in pronto soccorso e lì ha scoperto di essersi preso anche lui il Coronavirus.

Focolaio della movida a Latina: domani tamponi a tappeto, postazione drive-in al Goretti

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA