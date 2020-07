Coronavirus, positivo cittadino pakistano residente a Latina: è in isolamento a casa

Un nuovo caso positivo al coronavirus in provincia di Latina, anche oggi si tratta di un caso di rientro, un cittadino pakistano residente a Latina rientrato in Italia con un volo atterrato a Fiumicino, dove ha effettuato il tampone che ha dato esito positivo. Al momento l'uomo è a casa nel capoluogo pontino in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria. I contagiati totali ad oggi sono dunque 582, l'indice di prevalenza è pari a 10,12, i guariti totali sono 506, mentre i pazienti attualmente positivi in provia sono saliti a 40. Di questi 17 sono ricoverati al Goretti (ma nessuno presso la Terapia Intensiva) e gli altri 23 sono curati a casa. Negli ultimi undici giorni sono stati 21 i nuovi casi positivi al Coronavirus, era da aprile che non si verificava una sequenza così negativa in terra pontina.

Ultimo aggiornamento: 16:15

