Prima una violenta lite con la sorella per l'eredità, poi spara in aria: denunciato

Prima la lite con la sorella per motivi di eredità, poi l'esplosione in aria di colpi di pistola. Una scacciacani, ma in grado comunque di intimorire. Un uomo di 56 anni è stato denunciato al Lido di Latina per il reato di accensione ed esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo la lite, infatti, dal balcone della propria abitazione ha esploso un colpo di pistola in aria. Immediate indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Latina, che stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio ed erano stati allertati dalla centrale. La perquisizione domiciliare in casa dell'uomo ha consentito di sequestrare una pistola metallica a tamburo scacciacani priva di tappo rosso e con all'interno 8 colpi.

Sempre a Latina località Borgo Bainsizza, i militari della stazione di Borgo Podgora,hanno denunciato un 30enne nato in Tunisia e domiciliato a Latina per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Aveva 47.8 di haschish e un bilancino di precisione.